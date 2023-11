Casertana – Turris: 1-0. Quarta sconfitta consecutiva per la Turris che cade anche nel derby

Quarta sconfitta consecutiva per la Turris che cade nel derby contro la Casertana.

Gli uomini di Caneo si schierano con un insolito 4-4-2.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo 18 minuti con Montalto che realizza un eurogol. La prima frazione si è conclusa col vantaggio della Casertana.

Nel secondo tempo la Turris prova a fare la partita; il tecnico corallino cambia subito Frascatore e De Felice per un recuperato in extremis Giannone e D’Auria tornando al 3-4-3.

I corallini attaccano poco e male, mentre i padroni di casa rinunciano quasi a fare la partita, lasciando il pallone agli avversari e provando il contropiede.

Primo tempo

Al 14′ ci prova la Casertana con Carretta che calcia dal limite ma Fasolino è attento e para in due tempi.

Al 18′ Casertana in vantaggio. Montalto raccoglie una palla vagante al limite dell’area, calcia di prima intenzione e realizza un grandissimo gol.

Al 25′ si fa vedere la Turris in avanti. Burgio riceve un cross sul secondo palo da Cum, calcia di prima, pallone a lato di poco.

Al 36′ ancora grande occasione per i padroni di casa. Montalto dopo una sponda in area di rigore, si trova tutto solo per il tap-in vincente, ottima chiusura di Esempio che evita il doppio vantaggio per la Casertana.

Secondo tempo

Al 50′ in avanti ancora la Casertana con Montalto che riceve un cross sul secondo palo, palla fuori di poco.

Al 62′ pericolosi i corallini con D’Auria che calcia dal limite dell’area, ma Venturi respinge.

Al 86′ vicini al pari i corallini con D’Auria che calcia ancora dal limite, Venturi però si fa ancora trovare pronto e para.

Al 92′ padroni di casa vicinissimi a chiudere la partita con Carretta che solo davanti a Fasolino calcia fuori.