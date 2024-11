Turris – Altamura 1-1 – Pari al Liguori, Pugliese risponde all’ex Leonetti

Turris – Altamura 1-1 – Pari al Liguori, Pugliese risponde all’ex Leonetti

Finisce in pari il match tra Turris e Altamura. Primo tempo senza emozioni, a parte un piccolo squillo di Ekuban. Nella seconda frazione, ancora male i corallini che addirittura vengono superati nel punteggio a causa di un’indecisione di Ndiaye che prima manda in porta l’attaccante avversario e poi per rimediare commette fallo da rigore. Dal dischetto si presenta Leonetti che realizza il più classico dei gol dell’ex. Nel finale la Turris trova il pari e va più volte vicina alla rimonta.

Primo tempo

Al 1′ subito Boly serve Ekuban in profondità, ma l’attaccante spara alto.

Al 24′ ospiti pericolosi con Franco che calcia al volo dal limite dell’area, pallone a lato.

Secondo tempo

Al 57′ rigore per l’Altamura. Ndiaye prima sbaglia e manda in porta Minesso e poi per recuperare all’errore commette fallo.

Al 58′ Altamura in vantaggio con Leonetti.

Al 67′ ancora ospiti pericolosi con Leonetti che in area di rigore aggancia e calcia da posizione defilata. Solo esterno della rete.

Al 79′ clamorosa occasione per l’Altamura: prima Bumbu a tu per tu col Marcone se lo divora e Molinaro a porta vuota non riesce a ribadire in rete.

Al 83′ pareggia la Turris. Dagli sviluppi di un corner la palla resta in mischia e Pugliese la mette in rete.

Al 85′ Armiento calcia in diagonale, ma Pane riesce ad evitare il ribaltone.

Al 91′ ancora corallini vicini al vantaggio, stavolta con Trotta che calcia dall’interno dell’area, ma Pane salva il risultato.

Al 95′ Turris in dieci. Espulso Pugliese.