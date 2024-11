Torre del Greco – ‘La parola in …canto’: seminario-preghiera e Masterclass

Si terrà il prossimo16 e 17 novembre, in occasione della Festa di San Vincenzo Romano primo parroco santo d’Italia, la seconda edizione del Seminario-preghiera e Masterclass, nell’anniversario del sesto anno di canonizzazione.

L’evento si terrà presso l’oratorio don Bosco presso la Chiesa dell’Assunta alla via Comizi e avrà come ospiti Ciro Montella Presidente Federazione Chorus Inside Campania, Giovanni Geraci, maestro di cappella della Cappella musicale di Verona, padre Gennaro Becchimanzi, responsabile dell’animazione liturgica presso la Basilica Patriarcale e il serafico convento di San Francesco in Assisi, Mons. Vincenzo De Gregorio, responsabile del Servizio per la Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Napoli e Vincenzo Nocerino direttore Coro Cittadino di Torre del Greco “La Musica per la liturgia”.