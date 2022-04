Turris – 5 negativizzazioni nel gruppo squadra

S.S. TURRIS CALCIO comunica che gli ultimi test cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra risultati in precedenza positivi al virus Sars-Cov-2 hanno rilevato 5 negativizzazioni (3 calciatori e 2 componenti dello staff tecnico).

Continuano ad essere monitorati, intanto, gli altri soggetti.

Si va a ricomporre così, gradualmente, il gruppo che continua in sede gli allenamenti in vista della gara di campionato in programma lunedì sera sul campo dell’Avellino.