Torre del Greco – Workshop sul Fondo per le imprese creative

Fondo per le imprese creative



Un workshop per conoscerne i contenuti

16 giungo ore 17

Il giorno 16 giugno, alle ore 17:00, si terrà un workshop tecnico organizzato da Stecca e Consorzio Costa del Vesuvio per parlare del FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE, l’incentivo nazionale gestito da Invitalia che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate.

L’incontro si terrà nei locali della Stecca c/o Mulini Meridionali Marzoli in via Calastro a Torre del Greco.

“E’ una misura di grande interesse per un territorio come il nostro ricco di tradizioni e spunti culturali da valorizzare” commenta Angelo Pica, presidente di Costa del Vesuvio.

“Lo spirito del Fondo per le Imprese Creative sembra pensato proprio per le nostre imprese dell’artigianato e dei mestieri legati alla creatività ed alla cultura” afferma Giuliana Esposito, ceo dell’incubatore di imprese Stecca.