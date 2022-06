Torre del Greco – Sfilate di moda, auto e moto d’epoca il 18 e 19 Giugno

Un fine settimana all’insegna della moda e delle artistiche sfilate, per l e strade della città di vespe, lambrette ed auto d’epoca.

E’ l’iniziativa promossa dall’ Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba e curata dalla consigliera con delega al Benessere del Cittadino, Carmela Pomposo, in calendario sabato 18 e domenica 19 Giugno, che vedrà protagonisti diversi quartieri della città.

Nello specifico, sabato 18 Giugno dalle ore 19.00 alle ore 22.00 è in programma la prima edizione della “Mostra/Raduno del Club Vespetta e Lambretta Città di Torre del Greco” con partenza dallo storico sito delle Cento Fontane che, articolato in diverse tappe, si concluderà a via Litoranea. Contestualmente all’arrivo nel centro storico, avrà luogo – presso le vasche di ​ corso Vittorio Emanuele – una duplice sfilata, realizzata da bimbi e da modelle, di abiti e gioielli messi a disposizione, per l’occasione, dai commercianti torresi.

Domenica 19 Giugno, invece, sarà la volta di un’artistica sfilata di celeberrimi maggiolini nazionali, ​ con partenza alle ore 9.00 dal sito delle Cento Fontane. Dopo una prima tappa per le strade del centro cittadino, i proprietari delle storiche autovetture faranno saranno accompagnati e catapultati in una suggestiva pagina di storia torrese attraverso la visita agli ipogei delle chiese. Al termine, la sfilata riprenderà il proprio corso, approdando in via Litoranea, dove l’evento si concluderà alle ore 14.00.

“Una due giorni intensa e piacevole – le parole del sindaco Giovanni Palomba – alla scoperta dei luoghi e dei paesaggi della nostra città. Abbiamo un territorio ricco di pregevoli architetture, di interessanti edifici e soprattutto di unica ed assoluta suggestione storica e naturalistica, offerta dai percorsi ipogei che consentono ai visitatori di scoprire ed apprezzare la realtà di una città sepolta nella città. Torre del Greco è l’insieme di queste meraviglie e le azioni messe in campo da questa Amministrazione vanno nell’unica e sola direzione di esaltarne le peculiarità e le potenzialità”.