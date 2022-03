Torre del Greco – Viaggio a Dubai per gli alunni meritevoli del Pantaleo

Esperienza indimenticabile a Dubai per i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Secondaria “E. Pantaleo” di Torre del Greco. Il dirigente scolastico, il dott. Giuseppe Mingione, ha fortemente voluto rendere concreta un’occasione formativa di alto livello che consentisse agli studenti di ampliare i propri orizzonti per poi riuscire a renderne testimonianza agli altri allievi della scuola. Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia attuata con l’agenzia “Sveta Tour”, a cui va riconosciuta la perfetta organizzazione del percorso formativo. Una rappresentanza di quindici studenti, tra i migliori dell’istituto nella classifica stilata per merito scolastico, ha soggiornato per cinque giorni a Dubai, visitando luoghi strategici, simbolici e più gettonati della “città del futuro”.

Il primo giorno è stato dedicato interamente alla visita dell’Expo dove le opere presenti hanno catturato gli studenti per l’originalità delle costruzioni e la varietà dei contenuti di alto profilo artistico. Nei giorni successivi il gruppo ha visitato Dubai Marina, il Burj Al Arab (la Torre Vela degli arabi), Burj Kalifa (l’edificio più alto del mondo con i suoi 823 metri di altezza), Dubai Mall (il famoso acquario di vetro) e, per concludere, una memorabile passeggiata nel deserto con tanto di giro sui cammelli e tatuaggi ad henné.

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico Mingione, il quale, avendo anche accompagnato gli alunni nell’esperienza internazionale, con orgoglio ha dichiarato: “abbiamo avuto modo di collezionare un’altra esperienza che conferisce lustro al nostro Istituto e ringrazio la Sveta Tour per l’impegno profuso nell’impeccabile organizzazione. Un altro ringraziamento doveroso va, oltre ai docenti che hanno accompagnato questa delegazione di meritevoli alunni, anche alle famiglie dei nostri ragazzi che hanno subito aderito con entusiasmo al progetto”.

Il Pantaleo, insomma, si riconferma fiore all’occhiello dell’istruzione e della formazione torrese, realtà in grado di offrire crescita non soltanto tra i banchi di scuola ma capace di accompagnare gli alunni in percorsi che ricorderanno per la vita. Intanto, i ragazzi della redazione del pantaleo stanno già lavorando per un mini documentario-approfondimento che uscirà a puntate sul sito e sui social della scuola.