Torre del Greco – Il 28 Marzo convegno pari opportunità a Palazzo Baronale

“Sui/Generi – Genere e Stereotipi”.

E’ questo lo slogan che animerà il prossimo 28 Marzo – nell’aula consiliare di Palazzo Baronale – il convegno, sulle tematiche di genere, organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Palomba, su proposta della consigliera con delega alle Pari Opportunità, Iolanda Mennella, per sensibilizzare ed informare sulla parità dignità di diritti, in riferimento ad argomenti e tematiche, oggi, di particolare interesse. ​

Così, ad interloquire con gli alunni e le Dirigenti dell’Istituto Comprensivo “De Nicola – Sasso” e dell’Istituto Superiore “F. Degni” saranno personalità e professionalità tecniche e specifiche, dal mondo della politica, a quello del lavoro, sino al contesto associazionistico – realtà tutte – che vivono in prima linea la lotta per la difesa dei diritti di genere. ​

Un focus importante, nel mese tradizionalmente dedicato alla donna, per monitorare e fotografare la realtà femminile nel contesto sociale, in un momento storico, oltretutto, segnato ancora da forti discriminazioni e da profonde crisi di valori.

Dopo i saluti del primo cittadino e della consigliera delegata, ci saranno gli interventi della Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, del Responsabile dello “Sportello AMI” di Torre del Greco, Avv. Antonio Cardella, della Presidente dell’Associazione “Beta” Giuliana Esposito, di Vittoria Strazzulli per la UIL Trasporti e di Lella Fuoco per l’Associazione “Solo Donne Rosanna”.

“Quest’ Amministrazione – le parole del sindaco Giovanni Palomba – ha da sempre avuto particolare riguardo ed attenzione a lle tematiche di genere ed inerenti le pari opportunità, ritenendo fondamentale e prioritario nelle proprie linee strategiche, la difesa e la tutela delle donne e dei loro diritti. Lo abbiamo dimostrato, nel corso di questi anni, con tante attività realizzate e messe in campo per far sentire la nostra presenza a tante donne che vivono l’orrenda realtà della violenza. Ringrazio la consigliera Mennella per questa nova ed ulteriore opportunità di sensibilizzazione”.