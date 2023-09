Torre del Greco – Sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu, Borriello attacca Mennella: “Richiesta non accolta, quanto richiesto vige in tutti i comuni vicini”

Oggetto: “Nota del 25.8.2023 prot. n. 0039383/2023 a firma del sindaco avv. Luigi Mennella, ad oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta diritto alla sosta gratuita per i disabili muniti di contrassegno H nelle strisce blu”.

Il sottoscritto Dott. Ciro BORRIELLO, in qualità di Consigliere Comunale, di Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Torre del Greco, PREMESSO che

in data 12.8.2023 ha formalmente presentato al Sindaco di Torre del Greco Avv. LUIGI MENNELLA ed altri una interrogazione urgente a risposta scritta, in cui si chiedeva alla S.V. “di consentire ai cittadini diversamente abili, possessori del contrassegno auto H, il diritto di parcheggiare la vettura gratuitamente senza limitazioni di orario sulle strisce blu nel territorio di Torre del Greco, a prescindere dalla verifica dell’occupazione e/o indisponibilità degli stalli riservati”;

in data 4.9.2023 con nota del 25.8.2023 prot. n. 0039383/2023 il sindaco Mennella riscontrava la suddetta interrogazione non accogliendo la succitata richiesta adducendo motivi contraddittori e strumentali.

il vigente Regolamento comunale, all’art. 15 co. 7, prevede che “Dopo la risposta del Sindaco o dell’Assessore all’uopo delegato, l’interrogante può replicare per dichiarare di ritenersi o meno soddisfatto e per quali ragioni”;

CONSIDERATO che

in più occasioni la S.V. ha sempre dichiarato “vicinanza ai soggetti fragili… ritenendo prioritario il diritto della persona con disabilità, il sostegno alle fragilità in generale e nello specifico il sostegno alle famiglie delle persone in condizione di disabilità gravissima… di assistenza ai disabili… di venire incontro alle esigenze delle famiglie di disabili gravi e gravissimi”;

invece, il riscontro della S.V. del 25.8.2023 è di tutt’altro tenore, anzi diametralmente opposto e in totale contradizione su quantosopra: “La richiesta di parcheggiare la vettura a servizio dei disabili gratuitamente, senza limitazioni di orario, nelle strisce blu, e a prescindere della verifica dell’occupazione e/o indisponibilità degli stalli riservati, appare non conforme alla ratio della norma, che impone invece il rispetto di criteri di equilibrio e ragionevolezza, tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti, quali ad esempio le caratteristiche del territorio, il numero di contrassegni rilasciati, il rapporto strisce blu e gli stalli riservati ai disabili, le tariffe applicate”;

nel medesimo riscontro la S.V. conclude smentendo sé stesso, affermando il contrario di quanto sopra, ovvero “che è intenzione di questa amministrazione aumentare ulteriormente il numero degli stalli riservati ai possessori del contrassegno speciale, al fine di agevolare il loro stazionamento e la relativa mobilità”, senza precisare alcunché, oltre la mera dichiarazione di circostanza;

quanto richiesto dall’interrogante, vige già in tutti i Comuni viciniori, tra cui spiccano Napoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Castellammare di Stabia, Sorrento, Vico Equense, ecc., dove i colleghi della S.V. hanno accolto il Decr. Infrastrutture n. 121/2021, nel testo coordinato con la Legge di conversione 9.11.2021, n. 156 (G.U. 9.11.2021, n. 267), che affidava a ciascun Comune la possibilità di decidere in autonomia, ovvero se consentire ai veicoli in uso per il trasporto di persone diversamente abili di parcheggiare senza pagare sulle strisce blu;

nei Comuni del Miglio d’Oro, amministrati da sindaci della medesima area politica della S.V., da tempo è possibile parcheggiare la vettura a servizio dei soggetti vulnerabili gratuitamente, senza limitazioni di orario nelle strisce blu e senza dover aspettare per un posto a loro dedicato.

Un provvedimento nobile, un gesto di buon senso a sostegno delle persone con disabilità, nel solco della Costituzione, delle Leggi italiane ed internazionali (cfr. Costituzione, art. 2-3, 32 e 38; Legge n. 104/1992, G.U. n. 39 del 17.2.1992; Carta Diritti fondamentali Unione Europea, art. 21 e 26; Convenzione Nazioni Unite, art. 5, art. 20; art. 28; art. 30; CEDU, art. 14).

Tanto Premesso e Considerato, il sottoscritto PRENDE ATTO che la S.V. non ha accolto quanto richiesto nella interrogazione del 18.8.2023 a favore dei diversamente abili, pertanto, si dichiara PROFONDAMENTE INDIGNATO e ASSOLUTAMENTE INSODDISFATTO.