Torre del Greco – Il bilancio delle multe comminate nei confronti di chi non ha rispettato le modalità di conferimento dei rifiuti

Più di cento multe ai trasgressori dal 20 luglio le sanzioni comminate dalla polizia municipale

Sono più di cento le contravvenzioni elevate dallo scorso 20 luglio dagli agenti di polizia municipale ai cittadini che non hanno rispettato le modalità di conferimento dei rifiuti previste dal Comune. A comunicarle è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che, in sinergia con l’assessore Antonio Ramondo, in questi giorni è anche al lavoro per predisporre il nuovo calendario, che sarà reso noto dall’ente in maniera preventiva rispetto alla sua entrata in vigore.

Stando ai dati forniti dal comandante della polizia municipale, Salvatore Visone, che in questi giorni ha predisposto una vera e propria task force per provare a stanare coloro i quali conferiscono i rifiuti in maniera non corretta (fuori orario, in difformità con quanto previsto nella giornata di riferimento, senza differenziare, etc.), solo dalla scorso 20 luglio sono stati elevati 69 verbali a carico di altrettante persone sorprese in flagranza a sversare in modo irregolare dalle pattuglie presenti sul territorio.

A questi, vanno aggiunti 41 casi per i quali sono stati acquisiti elementi (immagini di videosorveglianza, fototrappole e controlli nei sacchetti lasciati in strada) utili alla successiva identificazione degli autori delle violazioni, per alcuni dei quali sono già stati notificati i relativi verbali, mentre per gli altri sono in corso accertamenti. Dati ancora più significativi, se si pensa che il periodo preso in considerazione è quello che coincide con un’inevitabile riduzione del personale a disposizione del corpo di polizia locale dovuto alle ferie estive.

“Dopo una fase in cui è prevalso il dialogo con la cittadinanza – afferma il sindaco Luigi Mennella – siamo giunti ad una fase in cui la tolleranza non può più essere concessa. Chi sbaglia è giusto che paghi: vale per chi effettua il servizio, vale per chi con il proprio comportamento inquina la partecipazione della parte sana della città, che resta la maggioranza e che continua ad effettuare una corretta, attenta e puntuale differenziata. Colgo l’occasione per sottolineare che stiamo lavorando alla stesura del nuovo calendario, che mira da un lato a recuperare una percentuale dignitosa di differenziata, tale da permetterci anche di lavorare per abbassare il costo complessivo del servizio, e dall’altro a consentire con più facilità di individuare eventuali irregolarità nel conferimento e nella raccolta”.