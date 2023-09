Ercolano – Gemellaggio con Pompano Beach, Buonajuto: ‘Consolidiamo ancora di più il legame che ci unisce agli Usa’

“Con la firma del gemellaggio con Pompano Beach, splendida città della costa della Florida, rinsaldiamo sempre di più il rapporto che unisce la città di Ercolano con gli Stati Uniti d’America. Azioni come queste si inseriscono nel solco del percorso di crescita, promozione e valorizzazione del nostro territorio che come Amministrazione stiamo portando avanti da tempo” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano alla vigilia della cerimonia di gemellaggio tra le due città.

La firma dell’atto è in programma mercoledì 20 settembre alle ore 10.00 a Villa Campolieto ed alla quale parteciperanno le autorità locali di Pompano Beach, la rappresentanza diplomatica americana in Italia, esponenti del Governo Italiano, del contingente Nato, oltre ai vertici regionali delle forze dell’ordine.

Il gemellaggio tra le due realtà nasce con l’intento di incoraggiare l’incremento turistico, gli scambi nelle arti, nella cultura e favorire gli scambi formativi tra le istituzioni educative.

Pompano Beach si trova sulla costa orientale della Florida, sulle rive dell’Oceano Atlantico. Famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline dell’oceano. La spiaggia di Pompano Beach è una delle principali attrazioni, ed è un luogo popolare per attività come il nuoto, il surf e la pesca.