Torre del Greco – Sedie e ombrelloni per occupare la spiaggia libera, sequestrata attrezzatura

Torre del Greco – Sedie e ombrelloni per occupare la spiaggia libera, sequestrata attrezzatura

La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Torre del Greco, nell’ambito dell’Operazione denominata “Mare e Laghi sicuri 2026”, eseguita sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, ha intensificato le attività di controllo e vigilanza sul demanio marittimo e sulla sicurezza della navigazione su tutto il territorio di competenza.

Proprio nell’ambito di tali verifiche, in località “laghetti” di Torre del Greco, il personale della Guardia Costiera coadiuvato dal prezioso aiuto della locale Polizia municipale ha accertato la presenza di sedie, ombrelloni e tavolini incustoditi ad occupare la spiaggia libera senza soluzione di continuità in modo da avere il “posto” assicurato al ritorno.

Una pratica che si ripete ogni estate, ma espressamente vietata.

L’intervento è scattato in seguito a diverse segnalazioni di turisti e bagnanti che lamentavano l’occupazione indebita di ampi tratti di arenile mediante il posizionamento di ombrelloni, sedie e altre attrezzature lasciate incustodite per giorni.

Nel corso dell’operazione sono stati rimossi e sottoposti a sequestro n. 40 attrezzi, tra ombrelloni, sedie da spiaggia e altro. Gli spazi occupati abusivamente sono stati dunque restituiti alla libera e pubblica fruizione, consentendo a residenti e turisti di utilizzare l’arenile.

La pratica di occupare la spiaggia, si ricorda, è una violazione del regolamento per la gestione del demanio marittimo del comune di Torre del Greco, che vieta espressamente di lasciare, nelle aree di spiaggia libera, dopo il tramonto ombrelloni, sedie a sdraio, tende o qualsiasi altra attrezzatura balneare.

L’operazione svolta rientra anche nel più ampio programma di attività che la Guardia Costiera, che unitamente alle altre Forze di Polizia e Istituzioni locali interessate, coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente, svolgono costantemente per contrastare qualsivoglia condotta illecita ed illegale su tutto il demanio marittimo, al fine di assicurare ai cittadini il diritto di poter usufruire correttamente del mare e delle spiagge.

Per le emergenze in mare è sempre attivo il Numero Blu 1530 oltre al numero di telefono 081 8812200 della Sala Operativa del Comando in intestazione, anch’esso operativo 24 ore al giorno.