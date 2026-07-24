Cercola – Rubano un’auto e fuggono all’alt, fermati due soggetti

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne ed un 22enne per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argine a Cercola, hanno notato due soggetti a bordo di un’autovettura il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato improvvisamente la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento, terminato nella medesima via, i prevenuti hanno abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, finché, con non poche difficoltà, non sono stati bloccati dagli operatori.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che i due avevano asportato l’autovettura sulla quale viaggiavano a Massa di Somma.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.