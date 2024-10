Torre del Greco – Non paga l’affitto e aggredisce il proprietario di una struttura ricettiva: arrestato 43enne

Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Torre del Greco per tentata estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Torre del Greco per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dal proprietario della struttura e lo stesso ha raccontato che un cliente, insolvente da diverso tempo, gli aveva chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva minacciato; quest’ultimo lo aveva, altresì, aggredito fisicamente.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto la camera dell’indagato e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e tratto in arresto.