San Giorgio a Cremano – Il Procuratore Capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso e il magistrato Catello Maresca diventeranno cittadini onorari

Il 24 ottobre, alle 11.30 nella Sala Consiliare Aldo Moro, sarà conferita la cittadinanza onoraria di San Giorgio a Cremano a due personalità che si sono distinte per la lotta alla criminalità e per il contributo che hanno dato e che continuano a dare a San Giorgio a Cremano. Si tratta di Nunzio Fragliasso, Procuratore Capo di Torre Annunziata e Catello Maresca, attualmente magistrato presso la Corte di Appello di Campobasso, figure esemplari nella lotta alla camorra e simbolo di legalità.

In particolare, Il Procuratore Fragliasso, esempio di Uomo dello Stato, ha svolto importanti attività come magistrato anche rispetto al territorio sangiorgese, occupandosi tra l’altro della acquisizione e della messa a disposizione della collettività di un terreno di 55mila mq, che sarà restituito alla comunità non appena saranno terminati i lavori di trasformazione in luogo di formazione per i giovani, oltre che di legalità e bellezza, al centro della città. “Ancora oggi – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – è spesso in città anche per le proprie attività quotidiane dimostrando un fortissimo legame alla comunità”.

Catello Maresca invece, magistrato di spicco è noto per aver coordinato il pool che nel 2011 arrestò Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi, uno tra i più pericolosi al mondo; ma è stato anche consigliere comunale a San Giorgio a Cremano negli anni della sua gioventù, dimostrando da sempre, un interessamento concreto verso l’attività amministrativa e politica, nonché educativa attraverso attività con gli studenti.

Per questo, il Consiglio Comunale a settembre, deliberò di conferire loro la cittadinanza onoraria.

“Una decisione – ha concluso Zinno – che non solo rende omaggio al loro straordinario impegno, ma riconosce anche il coraggio, la dedizione e l’amore che entrambi hanno dimostrato per la nostra terra nel corso delle singole carriere.