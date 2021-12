Torre del Greco – Rallentamento delle attività di raccolta dei rifiuti, Mirabella: “Una situazione intollerabile”

Comunicato stampa

Continua senza sosta l’attività di verifica e di controllo da parte dell’Amministrazione comunale – Assessorato Igiene Urbana – e da parte degli Uffici deputati, alle attività di espletamento della raccolta dei rifiuti sull’intero territorio cittadino.

Nel corso degli ultimi dieci giorni, così come riscontrato dalla Dirigenza dell’Ente Amministrativo, si sarebbe rilevato un rallentamento delle attività di raccolta dovuto ai numerosi casi di assenza del personale della Ditta Buttol, dovuta a motivi di salute, con evidenti e conseguenti disagi all’intera popolazione, palesemente ravvisabili nelle maggiori arterie cittadine.

Una condizione che si è provveduto immediatamente a verificare e innanzi alla quale ad oggi sono state elevate alla ditta incaricata del servizio di smaltimento rifiuti penali per un totale complessivo di circa quarantamila euro.

“Una situazione intollerabile – le parole dell’Assessore Cinzia Mirabella: “Mirabella – che questa Amministrazione non ha inteso subire in modo passivo, ma di fronte alla quale abbiamo attivato con prontezza tutte le procedure del caso finalizzate all’accertamento della natura delle criticità da tutti registrate. L’ulteriore disagio, inoltre, dovuto al particolare periodo di festività impone un’attività di verifica continua e costante per ripristinare l’efficienza e garantire la normalità del servizio di raccolta dei rifiuti. I cittadini di Torre del Greco hanno il diritto di ricevere un servizio che sia degno di tal nome”.