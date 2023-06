Torre del Greco – Pulizia delle deiezioni canine liquide, ecco l’ordinanza del sindaco Mennella

Il Sindaco Avv. Luigi Mennella comunica che è in vigore l’Ordinanza n. 66 del 12.06.2023 con la quale, nell’esprimere sin d’ora l’amore di quest’Amministrazione per gli amici a quattro zampe e l’intento di garantirne il benessere, si rammentano ed integrano alcune prescrizioni in materia di deiezioni canine.

• i conduttori di cani per gli spazi urbani dovranno ricordare di “raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dai loro cani sul suolo pubblico”, come già disposto dalla legge, nonché, e qui la novità, dotarsi di “un contenitore con acqua – senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti – in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell’animale (…) che dovessero interessare strade, marciapiedi, muri di affaccio, soglie di edifici, vetrine di esercizi commerciali, dehors, piste ciclabili, parcheggi, biciclette o veicoli parcheggiati, monumenti e ogni altro elemento di arredo urbano in luoghi destinati alla fruizione pubblica”;

• garantire tanto il benessere animale, e quindi la libera fruizione degli spazi cittadini ai nostri amici a quattro zampe e ai loro conduttori, quanto l’igiene ed il decoro urbani, nonché la buona educazione civica ed il rispetto del bene comune;

• Si invitano, inoltre, i cittadini e gli esercenti attività commerciali su fronte strada, che ritengano di condividere l’intento di qs. Amministrazione Comunale di perseguire una corretta integrazione tra decoro urbano e benessere animale, a collocare – durante la stagione estiva – una ciotola d’acqua che sia a disposizione dei nostri amici a quattro zampe a passeggio per la Città nonché a significare che essi sono sempre i benvenuti a Torre del Greco

Nel confidare nella partecipazione attiva di tutti, in primis i conduttori di cani, questa Amministrazione considera questo un primo passo per avere una Città sempre più pulita, vivibile e verde.