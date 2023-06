Boscoreale – Al via il governo Di Lauro: due donne e tre uomini in giunta

“Una squadra che coniuga esperienza, conoscenza della macchina amministrativa e innovazione”. Così il sindaco Pasquale Di Lauro ufficializza la sua squadra di governo dopo l’attribuzione delle deleghe ai cinque assessori. “Una giunta nata dal confronto con le forze di maggioranza – spiega il sindaco Di Lauro – e che mette insieme la profonda conoscenza della macchina amministrativa con l’entusiasmo e la voglia di dare una svolta alla nostra città. E’ tempo che Boscoreale torni in connessione con i suoi cittadini. Gli assessori scelti sapranno interpretare sicuramente quest’esigenza, lavorando nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.

Ecco la giunta comunale e le deleghe assegnate:

Antonio Di Somma – vicesindaco

Pip Piani insediamenti produttivi, Cimitero, Sport e turismo, Bilancio e tributi, Eventi, Innovazione tecnologica in raccordo con digitalizzazione e smart city (delega conferita all’assessore Miccio);

Ernesto Fiore

Urbanistica, edilizia privata e assetto del territorio, Bioma, Protezione Civile e Polizia Locale, Benessere animali e randagismo;

Gennaro Langella

Lavori Pubblici, Manutenzione Strade, Pubblica Illuminazione, Fondi Europei, Pnrr, Verde e Area Fiera;

Liberata Miccio

Edilizia Scolastica, Commercio, artigianato e Suap, Trasporto Scolastico, Politiche giovanili, Mercati e fiere commerciali, attività produttive e agricoltura, politiche per le periferie, decoro urbano, digitalizzazione e smart city in raccordo con l’innovazione tecnologica (delega conferita al vicesindaco Di Somma);

Ida Trito

Servizi Sociali, Patrimonio e manutenzione alloggi popolari, Ambiente, Ambiente Reale e Cultura

Il Sindaco trattiene per se le seguenti deleghe

Affari legali, contenzioso, pubblica istruzione, beni culturali, personale e deleghe non menzionate.