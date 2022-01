Torre del Greco – PD: “In questa amministrazione non è presente nessun nostro iscritto”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa PD Torre del Greco

07.01.2022. Torre del Greco. In merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco sulla vicenda del passaggio all’opposizione di alcuni consiglieri della sua maggioranza corre l’obbligo da parte del PD di Torre del Greco di ribadire che in questa amministrazione non è presente nessun nostro iscritto.

È inutile lanciare la sfida al maggior partito di centro sinistra richiamando fatti che a noi poco interessano. Dietro a queste continue fuoriuscite dalla maggioranza non vi sono mentori, né fantasmi da invocare, ma unicamente la mancanza di capacità amministrativa della maggioranza e la poca visione di indirizzo politico.

I fatti lo dimostrano: a partire dalla raccolta rifiuti, per passare alla mancata programmazione degli eventi di fine anno.

Quindi stia sereno Sindaco che noi del PD non toglieremo la spina alla sua amministrazione, ma sarà il suo stesso modo – quasi manzoniano – di amministrare che la porterà alla chiusura anticipata del mandato.

Un ultimo inciso lo facciamo alla Lega di Torre del Greco – seppur nella difficoltà di chi capire chi parli per chi – il PD non accetta alcuna lezione da coloro che prima si sono candidati con questa amministrazione appoggiandone le sorti per poi rinnegarle: inizino a far dimettere i propri esponenti presenti, questa volta veramente, in maggioranza.