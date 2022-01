Torre del Greco – Presentato il progetto preliminare del nuovo porto

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa per la presentazione del progetto preliminare del nuovo porto della città di Torre del Greco. Un progetto che può ridare lustro alla città, facendo da traino per il rilancio economico cittadino. Ad onor di cronaca, si tratta di un’idea che getta le basi nel passato; tra i primi a credere nella realizzazione dell’opera l’onorevole Nello Formisano, che durante l’ultima campagna elettorale, che lo ha visto candidato alla poltrona di primo cittadino, ne ha fatto un cavallo di battaglia: “E’ il nostro sogno, un sogno realizzabile, un sogno a portata di mano perché il progetto è già approvato. Lo abbiamo realizzato con architetti e tecnici e concertato con gli operatori portuali e i destinatari della ristrutturazione stessa. Sarebbe l’inizio concreto della realizzazione del porto turistico della nostra città, una Marina di Torre del Greco”. Queste le parole di Formisano durante la campagna elettorale.

Dopo tanti anni, Torre del Greco potrebbe finalmente avere il nuovo porto, su cui investire e gettare le basi per la creazione di un indotto che rafforzi il turismo in città.