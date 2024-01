Torre del Greco- Partono i tavoli permanenti dedicati agli enti del terzo settore: primo tema trattato povertà e disagio sociale, altri due incontri la prossima settimana

Contrasto alle povertà e al disagio sociale: è il primo dei tre temi affrontati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nei tavoli permanenti che, di concerto con l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, si è deciso di istituire, con l’obiettivo di iniziare già da adesso a programmare le iniziative legate al terzo settore. Questa mattina il primo momento nell’aula consiliare di palazzo Baronale. “L’obiettivo è coinvolgere direttamente nelle decisioni dell’ente le realtà che vivono in prima linea tali problematiche – spiega il primo cittadino – Ascoltare chi ha tanta esperienza è fondamentale per strutturare le attività che si intendono promuovere”.

Buona l’adesione all’incontro: “Nei momenti di maggiore partecipazione – sottolinea l’assessore Sorrentino – si sono toccate le 25 presenze. Un risultato importante, finanche superiore alle iniziali aspettative. Con l’incontro abbiamo istituito un tavolo permanente, i cui componenti saranno chiamati a confrontarsi a più riprese. È ovvio che se qualcuno intenderà aggiungersi nei prossimi momenti sarà ben accetto”.

Restano in calendario altri due momenti, i cui tavoli di insediamento sono in programma la settimana prossima : lunedì 5 febbraio si parlerà con gli enti che si occupano di disabilità mentre l’8 febbraio il tema al centro del confronto sarà la terza età e le politiche per gli anziani. Tutti gli appuntamenti sono previsti a partire dalle 9.30 a palazzo Baronale. “L’ambito territoriale sociale N31-Comune di Torre del Greco – è il contenuto dell’avviso pubblico apparso nei giorni scorsi in città – in previsione della prossima programmazione I annualità del V triennio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 11/2007 intende dare attuazione al principio di sussidiarietà e coprogrammazione, promuovendo azioni per il coinvolgimento dei soggetti operanti nel terzo settore, attraverso la costituzione dei partenariati di rete”.