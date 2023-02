Torre del Greco – Parrocchia S.Maria di Portosalvo, festa della Madonna 2023 venerdì dalle 17

San Vincenzo Romano e il Mare: il Rapporto Intenso del Parroco Santo con la Città di Torre del Greco”.

Dimostrazione Dinamica della lavorazione del Cammeo con l’ incisore Domenico Accusato per i bambini e le famiglie della Catechesi parrocchiale ore 17: 00

A seguire Accoglienza Gruppo Parrocchiale SS. Annunziata.

Esposizione in Mostra Cammei Sacri e Riflessioni sul Rapporto di San Vincenzo Romano con i Pescatori di Corallo con il parroco Don Aniello di Luca. Con Vincenzo Romano per Maria!

Le parole del maestro Domenico Accusato:

“La Passione della Divulgazione della Lavorazione del Cammeo non può non passare attraverso le mura di S. Maria di Portosalvo, sulla Marina di Torre del Greco, per immergerci nel vigore del rapporto unico ed intenso di San Vincenzo Romano con il Mare!

Vi aspettiamo dalle ore 17:00 Venerdì 3 Febbraio!

Programma in Locandina! Grazie don Vincenzo Vitiello

Accusato Cammei di Domenico Accusato – “In memoria di Giuseppe Ferrara”.