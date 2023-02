Torre del Greco – Workshop su Fondo Fri-Tur: l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive

Cos’è il Fondo FRI-TUR? A chi si rivolge e quali sono le agevolazioni previste?

Il 2 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso la Stecca, agli ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, si terrà un incontro dedicato al Fondo rotativo del Ministero del Turismo, per offrire informazione e supporto tecnico alle aziende interessate.

Il seminario, proposto dall’incubatore Stecca ed il Consorzio del Vesuvio, ha la finalità di sollecitare le imprese locali ed accompagnare un territorio ricco di potenzialità turistiche, ancora inespresse, verso un percorso di sviluppo sistemico.

Un momento di approfondimento che permetterà di vedere più da vicino le agevolazioni previste dal Fondo FriTur, con una dotazione finanziaria di un miliardo e 384 milioni di euro, per migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Il via alle domande è fissato per l’1 marzo 2023, mentre già dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia è accessibile per scaricare la documentazione.

Dopo il workshop informativo, a cura di Angelo Pica, è prevista la possibilità di ricevere consulenze individuali

Per l’occasione sarà presente anche la Banca di Credito Popolare.

Le aziende interessate possono comunque contattare l’incubatore Stecca per una consulenza gratuita, scrivendo a info@stecca.org