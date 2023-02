Torre del Greco – Miriam Candurro e il suo nuovo romanzo

Giovedì 3 febbraio, nei locali dell’Associazione Culturale ‘La Giostra’, Paquito Catanzaro ha presentato il nuovo romanzo di Miriam Candurro. Nota ai più nelle vesti di Serena Cirillo nella soap ‘Un Posto al Sole’, Miriam Candurro è alla sua seconda esperienza da scrittrice.

Miriam Candurro è nata a Napoli, laureata in lingue classiche, ha partecipato a diverse serie tv come ‘Capri’ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone’.

Un romanzo di formazione in cui luce e ombra si fondono in modo magistrale per dare vita a personaggi indimenticabili. Una storia delicata e feroce al tempo stesso.

“È da quando ero ragazza che ho la passione per lo scrivere. – ci racconta l’autrice – Ho sempre trovato la scrittura il modo più semplice per spiegare quello che sentivo, molto più semplice del dirlo a voce. Sono sempre stata abbastanza chiusa, timida, sulle emotività, sui sentimenti. Il mio problema era quello che mi imbarazzava far leggere ad altri quello che scrivevo.

“Quando questo argine si è rotto ho iniziato a far leggere a chi di scrittura ne capiva. In questo romanzo non c’è nulla di autobiografico se non le emozioni che i protagonisti sentono. Mi sono tuffata in loro e sentivo quello che stavo raccontando di loro e quindi le emozioni che loro provavano. Sono veramente la trasposizione scritta delle emozioni che provavo in quei momenti, immaginando di essere nei loro panni. È una storia in parte presa da un fatto di cronaca di una ragazzina che veniva venduta in un paesino del Sud.

“Questa storia mi aveva turbata, mi era rimasta dentro. Per cui ho iniziato a scrivere, raccontando come lei potesse vivere questa esperienza”.

Nel corso della serata alcuni brani del romanzo sono stati letti da Gabriella Vitiello.