Torre del Greco – Palomba chiude alla Federazione, maggioranza a 13 con Tabernacolo

E’ vicina la fumata bianca. A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, domani inizierà la nuova era dell’amministrazione Palomba. Decisivo il summit a Palazzo Baronale di oggi pomeriggio con il primo cittadino pronto alla redistribuzione delle deleghe tra i membri della futura giunta. Una chiusura netta alla Federazione, relegata a questo punto all’opposizione.

Le scelte di Palomba

Pronti già i primi nomi, con la conferma di Pensati in quota Vitiello-Langella che insieme a Formisano prenderebbero anche la figura del vice sindaco e la delega al bilancio. Alla coppia Mele-Buono il compito di nominare l’assessore all’igiene ambientale. Entreranno in giunta Giuseppe Speranza e Felice Gaglione; un assessore sarà nominato direttamente dal sindaco con la delega all’urbanistica, mentre alla coppia Tabernacolo- D’Ambrosio un assessore in quota rosa che guiderà le politiche sociali.