Torre del Greco – La Federazione attacca Palomba: “Non saremo complici della disfatta finale della nostra città”

“Stamattina ci siamo resi ancora una volta disponibili per addivenire alla risoluzione della crisi politica generata dal sindaco. Cosi come già annunciato precedentemente abbiamo chiesto un incontro istituzionale con l’intera maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni 2018 al fine di trovare la giusta soluzione per programmare e risolvere insieme le questioni irrisolte e i punti programmatici fissati.

Purtroppo abbiamo constatato ancora oggi una totale chiusura da parte del sindaco, che a questo punto conferma le indiscrezioni degli organi di stampa relativa ad una spartizione di poltrone con alcune forze di opposizione. Alla luce di tutto ciò ci sembra doveroso prendere le distanze da questo modo di agire che sta sovvertendo la volontà popolare costruendo una maggioranza diversa e disomogenea mettendo in serio rischio la programmazione di rilancio e di sviluppo della città.

Noi non saremo complici della disfatta finale della nostra città.”

Cosi la Federazione dei 7 consiglieri