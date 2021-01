Torre del Greco – Riunito il primo Consiglio del Forum dei giovani

Il giorno 22/01 si è riunito il primo Consiglio del Forum dei giovani di Torre del Greco eletto per il triennio 2020-2023. Grande la soddisfazione dei 24 consiglieri:

“Questa giornata per noi è stata molto importante. Inauguriamo un nuovo percorso in un momento delicato per tutti: purtroppo per ora dobbiamo ancora limitare il contatto fisico, ma il consiglio ci ha permesso di strutturarci e di dare così un segno di presenza a tutti i giovani della nostra città.”

Forte entusiasmo anche nel neo eletto presidente, Antonio Porzio.

“È davvero emozionante per me poter rappresentare un organo così importante che si interfaccia con i giovani torresi. La mia volontà è di continuare sulla strada già intrapresa negli scorsi anni, allargando sempre più la partecipazione dei ragazzi alla vita cittadina.

Ringrazio i consiglieri che hanno intravisto in me le qualità adatte per ricoprire questa carica, sono sicuro che insieme al vice presidente e al segretario (Flavia Orlandino e Salvatore Sorrentino), riusciremo a dare nuova linfa all’organismo e, non appena le circostanze lo consentiranno, a mettere in campo importanti attività finalmente in presenza. Se le limitazioni dovessero protrarsi ancora a lungo, non escludiamo la possibilità di promuovere iniziative anche a distanza, cercando in questo modo di renderci presenti.

Ora stiamo concentrando i nostri sforzi per organizzare al meglio il Consiglio in modo da valorizzare le competenze di tutti, dopodiché ci dedicheremo alla questione della sede. C’è da rinnovare la convenzione con l’amministrazione per rimettere a disposizione dei giovani un luogo libero e autogestito, che punta a diventare un riferimento per l’intero panorama cittadino.”