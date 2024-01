Torre del Greco – Nuovo parco tra via Cavallerizzi e Circumvallazione: c’è l’autorizzazione paesaggistica, via alle procedure per arrivare all’avvio dei lavori

C’è anche l’autorizzazione paesaggistica: importante passo in avanti per il nuovo parco cittadino che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella intende far sorgere tra via Cavallerizzi e l’area mercatale della Circumvallazione. Grazie all’impegno degli uffici e della dirigente Claudia Sacco, prende forma dunque il progetto che nasce dalla volontà di completare quanto esistente, con il proposito di realizzare un’opera pubblica più organica ed unitaria.

Per fare questo, l’ente ha aperto un dialogo attivo con gli stakeholders del luogo, a partire dagli istituti scolastici. Da qui l’idea di creare una sorta di nuova “polarità”: Nazario Sauro e media Morelli, oggi tra loro isolati ed accessibili solo attraverso la viabilità pubblica, si “incontreranno” attraverso il nuovo parco. Una connessione che si realizzerà tanto fisicamente (superamento di salti di quota, apertura di varchi, creazione di nuovi percorsi) quanto socialmente, dotando l’area di un piccolo ambiente da adibire a teatro all’aperto dove chiunque – alunni in primis – possa incontrarsi per finalità didattiche, culturali e sociali in genere. Un incontro per così dire “multi-livello”: le siepi e la restante parte riservata al verde, disciplinerà infatti il contesto, affinché ciascuno spazio sia autonomo, fino a dotare tutto l’aggregato urbano di un polmone verde.