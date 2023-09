Torre del Greco – Muro di cinta della Giampietro – Romano in condizioni di pericolo e degrado: l’interrogazione di Borriello all’amministrazione comunale

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA: “ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘GIAMPIETRO ROMANO’: MURO DI CINTA IN CONDIZIONI DI DEGRADO E PERICOLO, II° VICO SAN VITO”.

Il sottoscritto Dott. Ciro BORRIELLO, in qualità di Consigliere Comunale, di Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Torre del Greco,

Visto l’art. 14, rubricato “Diritto di iniziativa”, del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, secondo cui i Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione, tra l’altro, di interrogazioni;

Visto l’art. 15, rubricato “Interrogazioni”, del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, secondo cui “l’interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere (omissis) se il Sindaco o la Giunta intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati”;

con la presente propone, ai sensi dei citati articoli del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, la seguente

INTERROGAZIONE URGENTE a RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO che

a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, come dalle foto allegate, il muro di cinta della sede scolastica primaria I.C.S. “Giampietro – Romano”, ingresso Vico II° San Vito, è in evidente condizioni di pericolo e degrado;

il muro in oggetto ha crepe profonde con crolli di pietre, detriti e intonaci franati sul marciapiede;

perfino l’impianto dei citofoni all’ingresso di Vico II° San Vito è fuori uso;

per completezza va evidenziato che il muro di cinta dell’ingresso di Via Nazionale della sede de qua si presenta completamente ammalorato;

è inaccettabile vedere tale stato fatiscente dei suddetti luoghi nell’approssimarsi dell’inizio delle attività didattiche.

VISTO che

la sede in oggetto ha una altissima platea scolastica ed abbraccia quartieri popolosi che vanno da Sant’Antonio a San Gennariello, dalla Nazionale a Viale De Curtis;

nel Vico II° San Vito c’è un doppio senso di marcia con ristrettissimi marciapiedi che a breve saranno percorsi da migliaia di persone (soprattutto bambini, genitori, docenti e non docenti);

CONSIDERATO che

il grave deterioramento del muro di cinta in oggetto è notevole, pertanto ben visibile a tutti, è inaccettabile che l’attuale Amministrazione non abbia previsto immediati interventi di ripristino e messa in sicurezza del muro nei tempi dovuti, ovvero tra giugno – settembre, comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico;

tale precaria condizione conferma una mancata attenzione da parte dell’Amministrazione alla periferia, nonché un inesistente monitoraggio dello stato strutturale delle sedi scolastiche;

con l’approssimarsi dell’inverno e delle piogge, la presente condizione di grave degrado e pericolo del lungo mura di cinta della scuola andrà di sicuro a peggiorare.

Tanto Premesso, Visto e Considerato, il sottoscritto interroga il sindaco Avv. Luigi Mennella per sapere: 1) Quali provvedimenti intende adottare, al fine di fronteggiare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 2) Quali interventi intende adottare, al fine ripristinare con urgenza il predetto muro a beneficio della comunità scolastica I.C.S. “Giampietro – Romano” e non solo.