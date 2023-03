Torre del Greco – Lavori programmati, martedì 21 sospesa l’erogazione idrica. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 12:00 alle 16:00 di martedì 21 marzo 2023, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

VIA LAMARIA

VIA SAN GENNARIELLO

VIA SANT’ANTONIO

*VIA LAMARIA, dal civico 1 al civico 61.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.