Torre Annunziata – 5 persone arrestate per furto di corrente

A Torre Annunziata i Carabinieri della locale compagnia insieme a personale dell’Enel hanno effettuato un controllo a largo raggio volto al contrasto dell’illegalità diffusa. Durante le operazioni svolte in diverse parti della città i militari hanno denunciato 5 persone per furto aggravato.

Gli indagati avevano creato un allaccio abusivo alla rete pubblica manomettendo il proprio contatore di energia elettrica.

Proseguono gli accertamenti per quantificare al danno economico complessivo causato.