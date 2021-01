Torre del Greco – Crisi a Palazzo Baronale: le due possibili maggioranze

Ore decisive per l’amministrazione Palomba, con uno scontro in atto, a suon di provocazioni, tra le due possibili maggioranze. Da un lato un governo di responsabilità cittadina con il sindaco Giovanni Palomba pronto ad accogliere la sua nuova maggioranza, dall’altro, la conferma dell’attuale, con un passo indietro dei 7 della federazione.

La posizione della federazione

E’ di poche ore fa il comunicato dei 7 dissidenti che, se da un lato ribadiscono la volontà di continuare sulla linea dettata, dall’altro non si sentono fuori dalla maggioranza. Tradotto: le richieste sono chiare e la palla passa al Sindaco, che deve prendersi la responsabilità di mandarli all’opposizione. Richieste che si concretizzano in 4 assessorati e veto sulla presenza in giunta di Felice Gaglione, reo – a loro dire – di aver abbandonato, non senza polemiche, l’esecutivo cittadino.

La maggioranza alternativa

I numeri parlano chiaro: fuori sette consiglieri dentro almeno in 4. Se chiara sembra la volontà dell’onorevole Nello Formisano di entrare in maggioranza, nelle ultime ore hanno dato il via libera Luigi Mele e Mario Buono. Netto il no dei 5 stelle; la maggioranza 13, seppur risicata, si raggiungerebbe con Alessandra Tabernacolo o con Antonio Spierto. Uno scenario che vedrebbe il nuovo esecutivo cittadino con: D’Ambrosio, Langella, Vitiello, Frulio, Liguoro, Mele, Buono, Formisano, Guarino A, Mennella, Gentile, Spierto-Tabernacolo e il Sindaco Palomba. In opposizione: Brancaccio, Caldarola, Piccirillo, Pomposo, Gramegna, Gargiulo, Guarino V., Salerno, Borriello, Stilo, Ciavolino.