Torre del Greco – L’8 e 9 luglio doppio appuntamento con Mercatorre in versione serale

Mercatorre torna con un doppio appuntamento, sabato 8 e domenica 9 luglio, sperimentando un nuovo orario dalle 17 alle 24.

Prima della pausa estiva, la fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo ripropone il format dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, con tante novità. Un’occasione, ormai, riconosciuta per l’opportunità di scoprire curiosità e pezzi rari, conditi da un clima conviviale ed accompagnamento musicale.

Oltre all’ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, saranno presenti occasioni di intrattenimento e approfondimento, grazie alla partecipazione di ALT, Associazione di promozione culturale attiva nella diffusione dei linguaggi letterari e fumettistici che torna sulla scena torrese per presentare le ultime pubblicazioni.

Dalle 17 alle 24 lo spazio di archeologia industriale di Torre del Greco, sarà animato da eventi e appuntamenti a misura di giovani e famiglie.

Un mercato aperto a tutti, con l’ampia offerta tutto in chiave artigianale e retrò, accompagnata da iniziative musicali, street food e animazione per i bambini, ed ancora writing, live painting, dj set e tanto altro.

L’iniziativa culturale proposta da Stecca e CoBar, viene realizzata con l’idea di creare un appuntamento in grado di attirare turisti, curiosi e nello stesso tempo animare un luogo simbolico della città di Torre del Greco. E, come sempre, far conoscere la realtà dell’incubatore comunale e i servizi che offre alla comunità, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.

Programma Mercatorre

Apertura ore 17:00.

Dalle 17:00 alle 24:00

Stand espositivi con collezionisti, artigiani, hobbisti e cultori del Vintage

Dalle 18:00 alle 21:00

Laboratorio creativo per bambini di pittura e manipolazione DAS, con Annalisa Cotugno.

Dalle 18:00 alle 21:00

Performance artistica, realizzazione di un murales con Mike Mazzacane (free your style tattoo).

Dalle 17:00 alle 24:00

Musica con i dj e appassionati del vinile.

Street food e tanto altro ancora.