Il Social World Film Festival di Vico Equense con Abel Ferrara e Mira Sorvino

di Cristina Basso

Domani martedì 4 luglio il grande regista statunitense Abel Ferrara sarà l’ospite speciale della 13esima edizione Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense inaugurata domenica 2 luglio e in programma fino al 9 con 148 opere, provenienti da 42 paesi dei 5 continenti e suddivise in 12 sezioni competitive e non.

Abel Ferrara presenterà il suo ultimo film Padre Pio e svolgerà anche il ruolo di guida per i nuovi autori che parteciperanno al workshop Young Film Factory, che consentirà ai partecipanti di realizzare un cortometraggio in soli 72 ore, durante il festival.

Tra le special guest un’altra star americana, il premio Oscar Mira Sorvino, che il 6 luglio introdurrà la proiezione del film “La dea dell’amore” di Woody Allen.

Il programma prevede ogni sera proiezioni in doppia arena presso il Chiostro, che ospiterà i film della sezione “Grande Schermo”. Questo spazio fornirà un ambiente unico per godersi le opere cinematografiche e approfondire le tematiche sociali affrontate dai registi e dagli attori coinvolti.

Una serata speciale sarà dedicata alla serie televisiva “Mare Fuori”, con la presenza gli attori Serena Codato, Antonio D’Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini e Maddalena Stornaiuolo. Verranno inoltre proiettate tutte le prime 36 puntate della serie, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nell’universo dei personaggi e di discutere con gli attori sulle tematiche sociali affrontate nella serie.

Le opere in concorso saranno presentate presso il Nuovo Cinema Aequa, riaperto dopo oltre 30 anni, ma ci saranno anche proiezioni presso il Teatro Mio e il Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina.

L’edizione 2023, che ha come madrina Margherita Buy, è dedicata a Gina Lollobrigida con una retrospettiva in collaborazione con Rai Teche e una mostra fotografica intitolata “I 50 volti” presso l’Antico Palazzo di Città, per rendere omaggio alla straordinaria carriera della Lollobrigida e approfondire il contributo all’industria cinematografica.

Infine, il 9 luglio nella giornata conclusiva si terrà il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente, che offrirà ai registi emergenti l’opportunità di presentare i loro progetti e incontrare potenziali finanziatori e distributori, una tappa che è divenuta ormai un riferimento importante per i giovani registi che cercano supporto per le loro opere e rappresenta una piattaforma cruciale per la promozione del cinema indipendente.

Il festival Mostra Internazionale del Cinema Sociale continua ad essere un punto di riferimento per il cinema sociale, promuovendo l’arte cinematografica come strumento per affrontare tematiche importanti e sensibili che riguardano la società contemporanea e grazie alla partecipazione di registi, attori e professionisti di tutto il mondo, offre al pubblico un’esperienza unica con uno sguardo attento alle tematiche più urgenti del presente.