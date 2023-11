Torre del Greco – Indette le elezioni per il Forum dei giovani

Forum dei giovani: indette le elezioni per il rinnovo. È stato infatti pubblicato il decreto con il quale il sindaco Luigi Mennella, a seguito del lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore e dagli uffici competenti, ha stabilito che le consultazioni per scegliere i nuovi componenti dell’assemblea cittadina si svolgeranno dalle 9 alle 19 di venerdì 26 gennaio 2024 presso il centro polifunzionale Mario Lambiase (ex palestra Gil) di via Vittorio Veneto e presso la tensostruttura di Palazzo La Salle in viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e dalle 9 alle 14 di sabato 27 gennaio ma in questo caso esclusivamente presso il complesso sportivo La Salle, lì dove si procederà poi, a cura dell’ufficio elettorale di sezione, allo scrutinio unificato di tutte le schede.

“Tutti i giovani – si legge nel decreto sottoscritto dal primo cittadino – di età compresa tra i 16 e i 34 anni, residenti nel comune di Torre del Greco, che intendano candidarsi alla carica di consigliere del consiglio del Forum dei giovani, sono invitati a far pervenire la propria candidatura al protocollo generale dell’ente, entro e non oltre le ore 12 del 6 gennaio 2024”. I modelli per la candidatura (che vanno accompagnate da venti firme raccolte tra i potenziali elettori, sempre i giovani residenti a Torre del Greco tra i 16 e i 34 anni) si possono ritirare presso la sede del Forum dei giovani presente a palazzo Baronale, in largo Plebiscito, o possono essere reperiti sul sito dell’ente ( www.comune.torredelgreco.na.it ).

“L’elezione dei componenti del Forum – spiega l’assessore Fiore – rappresenta per i giovani un’importante opportunità di coinvolgimento nella vita pubblica della città e in particolare in quello che è il mondo delle istituzioni. L’auspicio è dunque che sia forte il coinvolgimento, sia in termini di candidature, sia per ciò che concerne la partecipazione al voto”.