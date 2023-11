Torre del Greco – Avviso pubblico per la costituzione delle comunità energetiche

Comunità energetiche: il Comune dà avvio ad un percorso condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche sul territorio di Torre del Greco. È il senso dell’avviso pubblico giunto a seguito del lavoro portato avanti per conto dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, dall’assessore alla transizione ecologica ed energetica Laura Vitiello, avviso firmato dalla dirigente Claudia Sacco.

Possono candidarsi coloro i quali sono in possesso di un impianto fotovoltaico, chi ha la possibilità di ospitarne uno, chi è interessato esclusivamente a consumare energia pulita e chi vuole investire sul territorio per la costituzione di comunità energetiche. Come si legge nell’avviso, infatti, in base al decreto legislativo 199 del 2021, che “amplia la potenza della comunità energetica rinnovabile a un megawatt e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili”, verranno seguiti questi criteri direttivi: “Possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto; per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione”.

L’ente ricorda come la comunità energetica produca benefici di diversa natura: “Ambientali, derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; economici, considerato che l’autoproduzione e l’autoconsumo in siti di energia consente una riduzione di costi; di carattere sociale, permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica”.