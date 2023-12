“Un regalo inaspettato”.

Commenta così in prima battuta la Dirigente scolastica del Liceo “G. de Bottis”, Letizia Spagnuolo, la notifica della delibera regionale a firma dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lucia Fortini, con la quale lo storico istituto di viale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato esentato – insieme all’Istituto Nautico “Colombo” – dal provvedimento del dimensionamento paventato, invece, nel corso di una riunione tenutasi lo scorso 20 Dicembre nell’aula consiliare di Palazzo Baronale.

“Sono state tutelate e rispettate – le parole della Dirigente – le storie di due autentiche eccellenze torresi, ciascuna delle quali per propria parte, ha descritto nel tempo, e ancora descrive, un tratto identitario del territorio.

Il liceo “de Bottis”, con i suoi ormai prossimi cento anni di fondazione è, a diritto, un autentico monumento culturale della città di Torre del Greco – nonchè – il più antico dell’area vesuviana, avendo formato negli anni giovani provenienti dall’intera fascia costiera, successivamente diventati professionisti di calibro, affermati in ogni settore della società, riconosciuti oltretutto a livello nazionale ed europeo.

È doveroso un plauso a quanti, senza risparmiarsi in queste ore e giorni di festa, hanno voluto sostenere la causa del “de Bottis” contribuendo all’ottimo risultato conseguito. In primis i rappresentanti istituzionali: la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania ed ex alunna, Loredana Raia ed il sindaco Luigi Mennella. Un sentito ringraziamento, inoltre, intendo esprimerlo alla ricca e feconda realtà dell’Associazione “Ex Alunni” che ci è stata accanto,unitamente a tutti i giornalisti ed agli organi di stampa che ci hanno seguiti ed accompagnati in questa vicenda sin dalle prime ore.

Un ringraziamento, infine, a tutti i professionisti della città, ai rappresentanti del mondo ecclesiastico ed ai cittadini che a vario titolo, in forma pubblica e privata, mi hanno fatto giungere la propria solidarietà.

Credo che questa occasione abbia offerto una bellissima immagine di comunità unita, tesa e coesa verso un unico e medesimo obiettivo: la difesa dell’autonomia del Liceo “G. de Bottis “.

Ovviamente – conclude la Spagnuolo – siamo consapevoli che da qui bisogna immediatamente ripartire e lavorare senza sosta per ricreare la sussistenza di quelle indispensabili condizioni che garantiscano in modo definitivo la piena autonomia al nostro liceo, rilanciando e riqualificando, già a partire dai prossimi mesi, la proposta formativa.

Ma è un lavoro che non possiamo e non vogliamo fare da soli. Coinvolgeremo, infatti, tutte le Istituzioni della città e il mondo della stampa e con tutti ci porremo fianco a fianco, perché difendere e tutelare il “de Bottis” deve significare univocamente per tutti, difendere le proprie radici e quelle della propria Storia che si chiama Torre del Greco”.