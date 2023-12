Napoli – Sorpreso con la droga in casa, in manette 20enne già agli arresti domiciliari

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un giovane, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in via Monte Faito dove hanno rinvenuto, all’interno della cappa della cucina, 18 involucri di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi, diverso materiale per il confezionamento per la droga e 298 artifizi pirotecnici di illegale fabbricazione privi qualsiasi autorizzazione.

Pertanto, il 20enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per omessa denuncia di materie esplodenti.