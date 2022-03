Torre del Greco – Antonio Solvino, maestro d’arte

Antonio Solvino nasce a Torre del Greco nel 1947 e frequenta l’Istituto Statale d’Arte con maestri quali Bersani, Bresciani, Ferrigno, che ne apprezzano le qualità e contribuiscono alla sua formazione. All’Accademia delle Belle Arti conosce Giovanni Brancaccio nella sezione pittura.

Insegna per quasi quarant’anni nell’istruzione artistica, ricoprendo spesso il ruolo di docente di disegno in corsi nazionali, nonché di teorico e tecnico del restauro. Partecipa attivamente alla vita artistica fin dal 1960 con riconoscimenti e premi. Pittore e scultore ha partecipato varie volte alla festa dei Quattro Altari come progettista e realizzatore di altari dipinti e di tappeti. Nel 1994 ha progettato il carro trionfale dell’Immacolata.

Ha allestito personali a Milano (1964), Bergamo (1965), Vibo Valentia (1969), Ischia (1970), Torre del Greco (1974, 1977,1983), Foggia (1983), Torre Annunziata (1984), Bari (1984, 1985, 1986), Acerra (1989), Pordenone (1991), Ercolano Villa Campolieto (1995, 2004, 2010), Napoli S. Maria La Nova (2007), Napoli (Galleria Mediterranea 2007), Napoli (Castel dell’Ovo 2012), Napoli Palazzo delle Arti Napoli (2019).

Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private.