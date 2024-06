Torre del Greco – Il 27 giugno consegna dei pesci mangiaplastica agli stabilimenti balneari

Riceviamo e inoltriamo il seguente comunicato stampa:

📢 **ANNUNCIO IMPORTANTE: CONSEGNA DEI PESCI MANGIAPLASTICA** 📢DOMANI

📅 **Data:** Giovedì 27 Giugno 2024

⏰ **Orario:** Ore 10:00

🌊 **Cosa sono i pesci mangiaplastica?**

Questi speciali pesci in ferro, progettati per la raccolta differenziata, sono stati creati per le nostre spiagge di Torre Del Greco. Sono pensati per aiutare a mantenere la spiaggia pulita e libera dalla plastica.

🌿 **Perché è importante?**

Inserendo le tue bottiglie di plastica in questi pesci, contribuisci a evitare che i rifiuti finiscano in mare o sulla spiaggia, proteggendo l’ambiente e la bellezza del nostro litorale. Ogni bottiglia conferita è un passo verso un mondo più pulito e sano per tutti noi!

🛠 **Come funziona?**

Il pesce è stato progettato per “mangiare” la plastica! Il suo interno può contenere tutta la plastica dei bagnanti, evitando che i rifiuti siano gettati in luoghi non adatti alla raccolta differenziata. Insieme possiamo fare la differenza, un piccolo gesto alla volta.

🟢 **Su iniziativa di:**

– **Sindaco:** Avv. Luigi Mennella

– **RUP:** Dott.ssa Francesca Immobile

– **Assessore con delega all’Ambiente:** Dott. Antonio Ramondo

– **Velia Ambiente SRL**

Unisciti a noi e fai la tua parte per un litorale più pulito! 🌍💚