Differenziamo Torre del Greco: sabato 29 raccolta di cellulari e tablet inutilizzabili

“ Un sano ‘protezionismo’ va bene se dà il giusto peso alla ‘ragione’”. È lo slogan con il quale i rappresentanti del corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli promuovono l’iniziativa “Differenziamo Torre del Greco”, in programma sabato 29 giugno in via Litoranea (nella zona del civico 3, nelle vicinanze de La Vela Beach Club). Dalle 18.30 alle 22 i volontari sistemeranno un apposito gazebo presso il quale saranno fornite informazioni alla cittadinanza sul sistema di raccolta porta a porta.

La manifestazione gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e della collaborazione di Velia Ambiente (società che si occupa della raccolta dei rifiuti differenziati a Torre del Greco). Nella circostanza il Gav effettuerà una raccolta di cellulari e tablet inutilizzabili e anche di pile esauste, che saranno poi consegnati ad un’azienda specializzata per il corretto smaltimento. I volontari spiegano che ad ogni cittadino che porterà oggetti da riciclare sarà donato un gadget o una piantina (fino all’esaurimento delle scorte).