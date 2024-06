Torre del Greco – Cerimonia di premiazione del concorso relativo al progetto “madre terra”

Ieri 25 giugno si è svolta presso il Circolo Nautico di Torre del Greco la cerimonia di premiazione del concorso relativo al progetto “madre terra”.

Quest’anno il concorso destinato agli allievi delle classi seconde e terze dell’istituto classico e linguistico “Gaetano De Bottis” (classi 3° A, 2° A e 2° L), sponsorizzato come lo scorso anno e fortemente voluto dall’ex alunna dott.ssa Valeria Sessa è stato organizzato in condivisione con l’Associazione degli Ex alunni del Liceo De Bottis presieduta dalla prof.ssa Carolina La Verde e il liceo De Bottis di Torre del Greco, con a capo la Dirigente scolastica, prof.ssa Letizia Spagnuolo. Esso risultava incentrato sulla realizzazione di quadri/tele avente come tema le dinamiche ambientali in relazione all’”Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

I lavori pittorici sotto la sapiente guida della pittrice nonché ingegnere edile Prof.ssa Flavia Bracale sono stati realizzati dagli studenti il 5 giugno 2024 presso il Liceo De Bottis.

Tutte le opere sono state giudicate da una commissione interna presso il liceo de bottis formata dalla dott.ssa Valeria Sessa, dall’ing.re Flavia bracale, da una docente di Storia dell’Arte, prof.ssa Teresa Scarpa, sulla base di quanto prevedeva il bando di Concorso , precedentemente inviato dall’Associazione alle famiglie e rivolto ai ragazzi.

La lodevole iniziativa è stata poi estesa al Comandante della Capitaneria di porto C.F. (CP) Ida Montanaro, che ha dato la disponibilità, nell’ultimo mese, ad esporre e far ammirare le tele preparate dai giovani studenti presso gli Uffici di Via Calastro, con richiesta all’utenza di dare una preferenza con una votazione segreta alla opera preferita.

Durante la cerimonia di premiazione grande è stato l’entusiasmo degli allievi e delle loro famiglie per la realizzazione dell’evento che ha visto la presenza di una importante istituzione torrese quale la Capitaneria di porto e in particolare l’Associazione ha espresso sentiti ringraziamenti alla comandante C.F. Ida Montanaro.

La sede della Capitaneria di porto, al termine della premiazione odierna, su gentile concessione dell’Istituto, diverrà galleria permanente e le opere realizzate dagli studenti potranno essere per sempre ammirate durante gli orari di apertura della sede.