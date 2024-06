Acerra- Assedio al Castello: rievocazione storica in diretta su Canale 21

ACERRA STORIA, ARTE E SPETTACOLO

ASSEDIO AL CASTELLO 2024

IN DIRETTA SU C21 SABATO 22 GIUGNO ORE 19.30 E DOMENICA 23 ORE 20.00

Canale 21 trasmetterà in diretta da Acerra nel prossimo fine settimana due grandi appuntamenti con la storia, lo spettacolo e l’arte organizzati dall’Amministrazione Comunale. Andrà in onda un pirotecnico salto all’indietro nel tempo per tornare all’epoca della competizione tra Angioini ed Aragonesi.

In diretta su Canale 21, attorno allo storico castello di Acerra si svolgeranno il Concorso Nazionale degli Sbandieratori, dalle ore 19.30 di sabato 22 giugno, e l’ormai celebre Assedio a Castello, dalle ore 20.00 di domenica 23. Centinaia di figuranti in costume e di virtuosi delle competizioni d’epoca conquisteranno l’attenzione delle migliaia di spettatori che potranno così rivivere la magica atmosfera dei grandi eventi storici tra nobili e cavalieri, dame e giullari. Un grande spettacolo di musica, colori, destrezza, costumi d’epoca, scene di massa, show piromusicali.

“Canale 21 – afferma l’editore Paolo Torino – è felice di poter offrire ai propri telespettatori eventi di grande qualità storica, artistica e culturale. Ci piace raccontare le eccellenze del territorio e contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio identitario. Conoscere la propria storia è indispensabile per costruire un futuro migliore”.

La conduzione televisiva è affidata a Peppe Iannicelli con gli interventi di Antonio Salamandra. La regia di Alessandro Corrado. Il VG21 diretto da Gianni Ambrosino dedicherà alle manifestazioni acerrane collegamenti e servizi nelle varie edizioni.