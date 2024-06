Castellammare – Droga e denaro in un garage: arrestato incensurato

Questa notte a Castellammare di Stabia i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, durante un servizio a largo raggio in città, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 28enne incensurato di Gragnano.

I militari, grazie al prezioso contributo dei carabinieri del reggimento Campania, durante una serie di perquisizioni hanno trovato l’uomo all’interno di un box in via Napoli. Nel garage anche 2 buste con all’interno 107 grammi di marijuana e la somma in contanti di 2180 euro.

L’arrestato è in attesa di giudizio.