Possono partecipare al bando – viene ancora ricordato nell’avviso pubblico presente sul sito dell’ente, www.comune.torredelgreco.na.it – i cittadini diversamente abili in possesso di residenza nel comune di Torre del Greco; di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno e residenza da almeno sei mesi a Torre del Greco; assenza di prestazioni sociosanitarie per le quali il trasporto venga già previsto all’interno della prestazione; con disabilità ai sensi della legge 104/92; per i minori, la cui situazione di disabilità non sia ancora attestata ai sensi della L.104/92; assenza di misure previste allo stesso titolo da altre leggi nazionali e regionali”.