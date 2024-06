Torre del Greco – Mercato della terra di Slow Food nella villa Ciaravolo

Mercato della terra, paniere vesuviano: è il titolo dell’iniziativa che vede protagonisti i piccoli produttori e gli artigiani del cibo in programma domenica 23 giugno, dalle 9 alle 13, negli spazi della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele. La manifestazione, promossa da Slow Food-mercati della terra, gode del sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore Laura Vitiello. “Sui banchi del mercato della terra – si legge nell’invito diramato in questi giorni – si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende”.