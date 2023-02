Torre del Greco – Il 24 Febbraio assemblea sindacale dei dipendenti comunali

In considerazione dell’assemblea del personale comunale – indetta dalle sigle sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., C.S.A., U.I.L.F.P.L., per la giornata di Venerdì 24 Febbraio 2023 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si comunica ai cittadini che, limitatamente alla fascia oraria indicata, potrebbero registrarsi disagi nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza per i diversi uffici comunali.