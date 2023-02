Napoli – Sorpresi con armi e droga, denunciati

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio angolo via Aubry due uomini a bordo di uno scooter trovando il conducente in possesso di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 15 cm, mentre il passeggero di un involucro contenente marijuana; inoltre, gli operatori hanno trovato nel vano sella del motociclo un passamontagna, un cappello di lana e due spazzolini per la pulizia di armi.

Ancora, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del conducente ed hanno rinvenuto in un mobile due pistole a gas prive di tappo rosso e due bustine contenti numerosi pallini.

Il conducente, un 16enne napoletano, è stato denunciato per porto abusivo di armi e guida senza patente poiché recidivo nel biennio mentre il passeggero, un 20enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.