Dopo il fermo imposto dal coronavirus, ritorna il quarto Memorial di Calcio “Ponte Morandi”, Torneo Regionale Categoria under 17.

L’evento, organizzato da Monica Padulano e Alessandro Coppola, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Torre del Greco e con l’Associazione ‘Monsignor Sasso’, è stato fortemente voluto per non dimenticare i nostri quattro concittadini periti nel crollo del ponte Morandi del 14 agosto del 2018: Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione e Gerardo Esposito, per un totale di 43 vittime.

Quattro le rappresentative che si disputeranno il Trofeo: Turris, Cavese, Napoli e Lnd Cr Campania. Si parte mercoledì 14 mattina alle 9:30 con la conferenza stampa a Palazzo Baronale. A seguire, alle ore 15 il calcio di inizio, tra le squadre della Turris vs Cavese e alle ore 17 Napoli vs Lnd Cr Campania. Giovedì 15 alle ore 9 sarà disputata la gara di finale per il terzo e quarto posto e a seguire, alle ore 11, la finale per il primo e secondo posto.

“Anche quest’anno – le parole di Monica Padulano – ci siamo ritrovati a ricordare i Nostri ragazzi. Si, nostri, perché sono gli amici, i figli, i fratelli di tutti, l’intento è quello di rendere vivo il loro ricordo e di far conoscere la loro storia e il calcio è lo sport che per eccellenza unisce i giovani. Un ringraziamento alle famiglie e agli amici che ci consentono di dare vita a tale evento. E come diceva Jean Paul Sartre, ‘Il calcio è una metafora della vita’”.