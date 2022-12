Torre del Greco – Presentata la prima edizione del Premio Giornalistico ‘Enzo Aprea’

Nell’aula magna del liceo classico De Bottis, questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio Giornalistico “Enzo Aprea”. Premio fortemente voluto dall’associazione ex alunni della scuola.

Relatori, la direttrice scolastica Letizia Spagnuolo, la professoressa Carla La Verde, i promotori dell’iniziativa Salvatore Perillo e Antonella Lo Sapio e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dottor Ottavio Lucarelli.

“Motivo di orgoglio per noi – le parole della dirigente scolastica Spagnuolo – quello di intraprendere per la prima volta questo percorso e ringrazio l’associazione degli ex alunni dell’Istituto che è stata promotrice di questa idea a cui ha dato un considerevole apporto il giornalista Salvatore Perillo”.

“Il 20 dicembre prossimo” – l’intervento di Carla La Verde, presidente dell’associazione ex alunni del De Bottis, “riserveremo particolare attenzione agli elaborati più originali, ma saranno premiati tutti i ragazzi che, pur non avendo competenze giornalistiche, hanno deciso di mettersi in gioco. Ci sarà una prima parte in cui verrà premiato un giornalista che in qualche modo sul territorio ha espresso la sua partecipazione, la sua attività, il suo interesse”.

“Questo concorso – aggiunge Ottavio Lucarelli presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania – diventa anche opportunità di aggiornamento per i colleghi che stanno seguendo corsi di formazione. Il 20 dicembre, prima della cerimonia di premiazione, Stella Cervasio e Simona Buonaura parleranno di giornalismo e letteratura”.

Il concorso è dedicato agli studenti iscritti al quinto anno degli istituti superiori del territorio cittadino: De Bottis, Nobel, Degni, Pantaleo e Colombo. Per ciascuna scuola potranno partecipare al massimo tre ragazzi: la prova scritta si svolgerà lunedì 19 dicembre al De Bottis e martedì 20 ci sarà la premiazione.